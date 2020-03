Middlesbrough-Nott. Forest: armada portuguesa em bom momento

Na partida que marcará o fecho da jornada 36 do Championship, a armada portuguesa do Nottingham Forest procura esta segunda-feira cimentar-se numa posição do playoff de acesso à Premier League, isto num duelo no qual terá pela frente um Middlesbrough bem longe daquilo que se esperava.



Com os portugueses Yuri Ribeiro, Tobias Figueiredo, João Carvalho, Tiago Silva e Alfa Semedo no plantel, o conjunto visitante chega a este duelo na quarta posição, e com chances de se cimentar neste lugar, vindo de uma sequência de altos e baixos, com cinco vitórias nos doze encontros disputados no presente ano civil (nas restantes perdeu em três e empatou em quatro). A atuar fora de casa, refira-se, o Nottingham conta com oito vitórias até ao momento, num total de 18 jogos disputados longe do seu reduto.



Quanto ao Boro, um crónico candidato à subida que uma vez mais está a desiludir, chega a esta partida no 22.º posto, já dentro da zona de descida, e sem qualquer vitória nos últimos onze encontros. O último triunfo foi precisamente no primeiro dia do ano, quando superou o Preston North End por 2-0.



Na primeira volta, refira-se, registou-se um empate a um.



Por fim, de notar que a equipa da casa se apresentará neste duelo com meia dúzia de jogadores lesionados (Ashley Fletcher, Daniel Ayala, Anfernee Dijksteel, Patrick Roberts, Dael Fry e George Friend), ao passo que o Nottingham apenas tem como baixa Tendayi Darikwa.

CÓD 202 Middlesbrough 2.55 Empate 2.93 Nott. Forest 2.48