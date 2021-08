Middlesbrough-QPR: duelo da 3.ª jornada do Championship

Duelo do sempre bem disputado e competitivo Championship, com o Middlesbrough a receber esta quarta-feira a visita do QPR, numa partida entre duas equipas que ocupam o grupo dos primeiros, com 4 pontos, tal como outros dez conjuntos.



Com quatro golos e um sofrido, o QPR entra neste duelo na segunda posição, sabendo desde já que não poderá contar com Sam Field e Charlie Austin - e ainda tem Sam McCallum e Luke Amos em dúvida. A formação londrina, contando com jogos de preparação, leva oito encontros seguidos sem perder, sendo também de destacar o registo de golos, com seis dos últimos sete jogos a ter tentos de ambas as equipas e cinco dos últimos sete com pelo menos 3.



Quanto ao Boro, tem três golos marcados e dois sofridos, levando já três encontros seguidos a sofrer. Em sete dos últimos nove houve pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito o Boro foi o primeiro conjunto a marcar. Neste jogo, refira-se, não poderá contar com Marcus Browne.



Quanto ao confronto direto, o QPR leva quatro jogos sem perder e sempre a marcar. No mais recente, em abril deste ano, venceu por 2-1, mesmo tendo acabado com dez elementos.

CÓD 184 Middlesbrough 2.36 Empate 2.95 QPR 2.85