Middlesbrough-Sunderland: duelo de históricos e rivais

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo de históricos e rivais no Championship, com o Middlesbrough a receber esta segunda-feira o Sunderland, num encontro entre duas equipas que travam o Tees–Wear dérbi. Separados por dois rios e cerca de 50 quilómetros, Middlesbrough e Sunderland partilham uma rivalidade que já conta com 148 capítulos e que, por agora, está favorável aos visitantes neste jogo, com 61 vitórias, contra as 50 do Boro.



Atualmente com 11 pontos, o Sunderland vai realizando um bom início de época neste regresso ao segundo escalão, tendo pela frente um Boro que até ao momento totaliza 6 pontos.



Em termos individuais, Zack Steffen e Chuba Akpom são baixas no Middlesbrough, ao passo que Darragh Lenihan e Jonny Howson estão em dúvida. Do lado oposto, Leon Dajaku, Dan Ballard e Carl Winchester são ausências no Sunderland.



Em termos estatísticos, destaque para o lado do Middlesbrough, com oito jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo. Em quatro dos últimos cinco jogos o total final teve 3 ou mais golos e ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, este será um reencontro quatro anos depois do último embate, na época 2017/18. Nessa temporada estas duas equipas defrontaram-se em três ocasiões, tendo o Boro vencido por duas vezes e havido um empate a dois no outro encontro.

Por Record

Temas

championship

middlesbrough

sunderland