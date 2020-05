Midtjylland-AC Horsens: equipa da casa embalada rumo ao título

Sem competir desde março, Midtjylland e AC Horsens encontram-se esta segunda-feira no fecho da jornada 25 do campeonato dinamarquês, numa partida na qual a formação da casa espera triunfar para continuar a sua caminhada triunfal rumo ao título de campeã.



Com 62 pontos, o Midtjylland entra nesta ronda com mais 12 do que o segundo colocado Copenhaga, entrando nesta partida vindo de cinco vitórias sem sofrer golos. Nesses mesmos cinco duelos, foi a primeira equipa a marcar e em oito dos últimos dez foi mesmo a formação que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao AC Horsens, atual décimo, com 28 pontos, venceu dois dos últimos cinco encontros no campeonato, com a particularidade de na última partida pré-pandemia ter dado uma "ajuda" ao Midtjylland, graças a um triunfo sobre o Copenhaga. Quanto a estatísticas, de referir apenas que cinco dos últimos seis jogos do Horsens tiveram três ou mais golos, sendo que em sete dos últimos nove o Horsens foi a primeira equipa a sofrer.



Em relação ao confronto direto, o Midtjylland vem em 13 vitórias consecutivas e já leva 20 jogos seguidos a marcar ao Horsens. Por outro lado, nos últimos oito duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar, tal como na época passada, quando ganhou por 2-0. Irá a tendência repetir-se?

