Midtjylland-Benfica: águia com boa vantagem

Depois da vitória em casa por 4-1, o Benfica visita esta terça-feira o reduto dos dinamarqueses do Midtjylland, numa partida na qual a equipa de Roger Schmidt procura confirmar os bons indicadores que deixaram na primeira mão desta 3.ª pré-eliminatória da Champions.Para mais, os encarnados ganharam também no fim de semana, batendo de forma clara o Arouca por 4-0. Em relação a esse duelo os de Lisboa não poderão contar com um dos jogadores que foi mais preponderante, o brasileiro David Neres, que ficará na capital portuguesa.Do lado oposto, o Midtjylland vem de um empate desapontador no fim de semana, já que deixou escapar uma vantagem de 3-0 para empatar a três diante do Lyngby. Esse resultado confirmou uma tendência algo preocupante do ponto de vista defensivo, já que o Midtjylland sofre golos há 16 partidas. Olhando às últimas dez, para lá de ter sofrido também conseguiu marcar.