Midtjylland-Odense BK: arranca o campeonato dinamarquês

Midtjylland e Odense BK defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo de arranque do campeonato dinamarquês de futebol, num encontro que colocará frente a frente os últimos segundo e oitavo classificado, respetivamente, da última edição da prova.

Na última temporada, o Midtjylland terminou a fase regular do campeonato dinamarquês com um total de 35 pontos (13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas), enquanto que o Odense BK somou 25 pontos (sete triunfos, sete empates e oito triunfos).

Nos últimos cinco jogos, o Midtjylland registou três vitórias (Aargus, Malmo FF e Sigma Olomouc) e duas derrotas (Copenhagen e Lech Poznan), ao passo que o Odense BK somou quatro triunfos (Lyngby, Horsens, Naesby e F. Amager) e um empate (Brondy).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Midtjylland, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Odense BK a não conseguir levar a melhor em nenhum dos dois restantes embates registados nesse mesmo período.