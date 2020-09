Midtjylland-Young Boys: tempo de decisões na Dinamarca

Com dois jogos oficiais disputados até ao momento, Midtjylland e Young Boys encontram-se esta quarta-feira na Dinamarca, numa partida decisiva para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, da qual sairá uma das equipas que ficará no derradeiro degrau de entrada na fase de grupos.



Derrotado no fim de semana, perante o SønderjyskE, o conjunto dinamarquês entra em campo com o moral abalado, isto perante uma formação que não atua de forma oficial desde finais de agosto, quando na final da Taça da Suíça (ainda da temporada passada) bateram o Basileia por 2-1.



Liderados pelo goleador Jean-Pierre Nsame, os helvéticos depositarão muitas esperanças na sua eficácia ofensiva, isto perante uma formação nórdica que, não tendo grandes figuras, conta com um coletivo forte e com visão ofensiva.



De notar, por fim, que estas duas equipas já se enfrentaram por duas vezes em rondas prévias de provas europeias, na altura na Liga Europa, com uma vitória suíça na Dinamarca por 3-0 e um triunfo nórdico na Suíça por 2-0. Como será desta feita, agora numa eliminatória a uma só partida?

CÓD 107 Midtjylland 2.56 Empate 2.97 Young Boys 2.45