Mikael Ymer-Albert Ramos: duelo da 2.ª ronda em Winston-Salem

Encontro da segunda ronda do torneio ATP de Winston-Salem, com Mikael Ymer e Albert Ramos a enfrentarem-se naquele que será o segundo duelo entre ambos no circuito principal, depois do triunfo do espanhol há sete anos, num duelo do Open da Suécia de 2014.



Muito já passou desde esse encontro, a começar desde logo pelo facto de Ymer ser agora o 90.º do ranking ATP, tendo já vencido neste torneio uma partida, ao deixar pelo caminho Stefano Travaglia. No total, o sueco venceu 18 e perdeu 14 encontros este ano.



Quanto a Albert Ramos, é 48.º na hierarquia masculina e chega a este encontro sem ter passado pela primeira ronda, o que lhe permite chegar algo mais descansado ao encontro desta terça-feira. Aliás, Albert Ramos leva já praticamente uma semana sem competir, ao passo que Mikael Ymer não jogava desde o final de julho, algo que pode fazer alguma diferença.



Esta partida, refira-se, será disputada em piso duro, onde Mikael Ymer tem um melhor registo este ano, com 5 vitórias e 3 derrotas, contra as duas vitórias e cinco derrotas do espanhol.