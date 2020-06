Milan-AS Roma: Paulo Fonseca quer manter lugar europeu

AC Milan e AS Roma, equipa orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, entram este domingo em campo tendo em vista o encontro a contar para a 28.ª jornada da Serie A.

À entrada para esta jornada, o AC Milan posiciona-se no 8.º lugar da tabela classificativa, com 39 pontos, fruto de onze vitórias, seis empates e dez derrotas, enquanto que a AS Roma é 5.ª classificada, com 48 pontos, após somar 14 triunfos, seis empates e sete derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o AC Milan somou duas vitórias (Torino e Lecce), dois empates (Fiorentina e Juventus - a contar para a Taça de Itália) e uma derrota (Génova), ao passo que a AS Roma somou quatro triunfos (Gente - a contar para a Liga Europa, Lecce, Cagliari e Sampdoria) e um empate (Gent).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações, com ambas a conquistarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre ambas disputados.