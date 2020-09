Milan-Bolonha: milaneses já competiram na Europa

Milan e Bolonha defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 1.ª jornada da Liga italiana, num encontro em que Rafael Leão poderá ser baixa após suspeitas de contágio à doença Covid-19.

A formação rossoneri que vem de uma vitória na Liga Europa, diante dos irlandeses do Shamrock Rovers, que valeu à equipa orientada por Pioli uma qualificação para a 3.ª pré-eliminatória da prova. Já do lado do Bolonha, este será o arranque oficial da nova temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais - o Milan registou cinco vitórias (Novara, Monza, L.R. Vicenza, Brescia e Shamrock Rovers), enquanto que o Bolonha somou dois triunfos (Lecce e FeralpiSalo), dois empates (Torino e Entella) e uma derrota (Fiorentina).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos rossoneri, que venceram quatro dos últimos cinco duelos registados entre as duas equipas.