Milan-Manchester United: trio de portugueses disputam lugar nos 'quartos' da Liga Europa

Milan e Manchester United proporcionam, esta quinta-feira, um verdadeiro duelo entre titãs europeus. As formações de Rafael Leão e Diogo Dalot e de Bruno Fernandes, respetivamente, defrontam-se em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.



No encontro da primeira mão, as duas equipas empataram a uma bola, com golos de Amad Diallo (Man. United) e de Simon Kjaer (AC Milan), já perto do final, a fixarem o resultado final que deixa tudo em aberto na eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Milan registou duas vitórias (Roma e Verona), dois empates (Udinese e Manchester United) e uma derrota (Nápoles), enquanto que o Manchester United somou dois triunfos (Manchester City e West Ham) e três empates (Chelsea, Crystal Palace e Milan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos ingleses, uma vez que venceram quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Milan a levar a melhor por apenas uma ocasião.