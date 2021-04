Millonarios-América de Cali: equilíbrio é palavra de ordem nesta segunda mão

Millonarios e América de Cali defrontam-se, na madrugada deste domingo (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final do playoff do Campeonato Colombiano de futebol, uma partida em que o Millonarios entra com a vantagem (2-1) trazida no jogo da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Millonarios registou três vitórias (Santa Fé, Deportivo de Cali e América de Cali), um empate (Deportes Tolima) e uma derrota (América de Cali). Já o América de Cali somou um triunfo (Deportes Tolima), um empate (Jaguares de Córdoba) e três desaires (Cerro Porteno, Millonarios e Atlético-MG).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos disputados entre si.