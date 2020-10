Millonarios-At. Nacional: tudo pelo playoff

Com as rondas finais deste torneio Apertura ao virar da esquina, Millonarios e At. Nacional encontram-se este sábado no Estadio Nemesio Camacho El Campin, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 6.º colocados da prova, respetivamente.



Com 26 pontos, mais 3 do que o nono colocado, o At. Nacional está em boa posição para chegar ao playoff, ainda que esteja de certa forma obrigado a manter a sequência recente de jogos com apenas uma derrota nos últimos seis jogos. Do ponto de vista estatístico, atenção aos golos, já que nos oito últimos jogos registaram-se sempre golos de ambas as equipas, sendo que apenas um deles não teve pelo menos 3.



Do lado oposto, o Millonarios está numa situação menos positiva, já que tem menos 6 pontos do que a última equipa com vista para o playoff, pelo que com três jogos pela frente terá de esperar um milagre para conseguir chegar à ronda seguinte. Ainda assim, note-se que nos últimos sete jogos de campeonato não perdeu nenhum... apesar de só ter ganho dois.



Quanto ao confronto direto, aí o Millonarios pode encontrar alguma motivação, já que marcou nos últimos seis jogos diante do At. Nacional e não perdeu nenhum dos mais recentes sete duelos. Nesse aspeto, note-se que os resultados têm sido marginais, com um score quase sempre abaixo dos 2 tentos por partida.

CÓD 422 Millonarios 2.3 Empate 2.74 Atl. Nacional 2.66