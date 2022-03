Millonarios-CA Júnior: duelo com histórico de... expulsões

Encontro da 13.ª jornada do Torneio Apertura colombiano, com um embate entre o líder Millonarios e o nono colocado CA Júnior. Com 26 pontos, o conjunto da casa entra em campo em igualdade com o Tolima na liderança, ao passo que os visitantes, com 19, estão imediatamente uma posição abaixo da zona de playoff.



Apesar de comandar a tabela, o Millonarios vem de uma derrota diante do Independiente Medellín, algo que pode acabar por pesar mentalmente. Ainda assim, a verdade é que o CA Júnior não está melhor, pois não venceu nenhum dos últimos dois jogos - empatou e perdeu. Para mais, a equipa visitante leva já três partidas a sofrer pelo menos um golo.



Por falar em golos, note-se que quatro dos últimos cinco jogos do Millonarios tiveram menos do que 3 golos, ao passo que no caso do CA Júnior essa estatística se viu em sete dos mais recentes 9. Ainda nos golos, referir que Millonarios foi a primeira equipa a marcar em oito dos mais recentes nove jogos.



Quanto ao confronto direto, o balanço de golos é também algo baixo, com apenas dois dos últimos dez embates e terem pelo menos 3 golos. Curiosamente as duas exceções sucederam nos últimos três jogos, com as vitórias por Junior por 3-2 e a do Millonarios por 4-1, em junho e outubro, respetivamente. Nesses duelos, refira-se, houve pelo menos uma expulsão, sendo que o encontro que sucedeu no meio - vitória do Millonarios por 2-0 - teve 5 (!) cartões vermelhos.

Por Record

