Millwall FC-Birmingham: visitantes em bom momento

Colocados na zona intermédia da tabela do Championship, Millwall FC e Birmingham encontram-se esta quarta-feira no The Den, em Londres, num duelo da 35.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês que colocará frente a frente o 11.º e o 14.º, respetivamente.



Curiosamente, e apesar de ser a equipa menos bem colocada, o Birmingham é aquela que entra neste duelo em melhor momento, já que vem de oito duelos seguidos sem perder (quatro empates e quatro vitórias), sendo que há a registar o facto de ter marcado pelo menos um golo nos últimos onze encontros de campeonato (no total apontou 21 golos nesses tais onze jogos).



Quanto ao Milwall, em sentido inverso, pese embora ter mais 4 pontos do que o oponente, venceu apenas um dos últimos seis duelos, numa série na qual sofreu sete golos e marcou apenas quatro.



Na primeira volta, refira-se, registou-se um empate a um golo.

CÓD 174 Millwall FC 2.05 Empate 2.9 Birmingham 3.29