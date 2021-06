Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: jogo 1 da final da Conferência Este

Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira (01h30, horário de Portugal Continental), no jogo 1 da final da Conferência Este dos playoffs do campeonato norte-americano de basquetebol (NBA).

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Milwaukee Bucks registaram quatro vitórias (todas diante dos Brooklyn Nets) e uma derrota (também frente aos Brooklyn Nets), enquanto que os Atlanta Hawks somaram três triunfos (diante dos Philadelphia 76ers) e dois desaires (Philadelphia 76ers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Milwaukee Bucks, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Atlanta Hawks a levarem a melhor apenas no último duelo.