Milwaukee Bucks-Boston Celtics: duelo de titãs com tudo em aberto

• Foto: Reuters

Jogo 3 da série do playoff entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, com as duas equipas a chegarem ao Fiserv Forum com tudo empatado. Quer isto dizer que os Bucks já venceram uma partida fora de portas e, por isso, passam a ter do seu lado o sempre importante factor casa.



Um triunfo conseguido logo no primeiro jogo, por 101-89, que colocou logo contra a parede os Celtics. Pressionados, os Celtics responderam na segunda partida, ganhando de forma ainda mais clara, por 109-86. Um desfecho que agora quererão repetir nesta partida, confiando para tal na eficiência de Jayson Tatum, que neste playoff tem uma média de 28 pontos e 7,2 assistências. Do lado oposto o destaque absoluto é para Antetokonmpo, melhor pontuador (27,9), ressaltador (12,7) e assistente (7,1).



Em termos estatísticos, de notar que em média os últimos dez jogos dos Celtics tiveram 223 pontos, ao passo que os dos Bucks contaram com 214. Em termos de confronto direto, analisando tabém os últimos dez duelos, a pontuação média foi de 224, com os Bucks a terem em média 113, contra 111 dos Celtics.

Por Record