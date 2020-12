Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: à procura da primeira vitória

Vindos de derrotas nas partidas de estreia na temporada, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors encontram-se na noite de natal para tentar começar uma série positiva, numa partida na qual estarão em campo dois dos mais talentosos jogadores da Liga.



Nos Bucks a figura é o grego Giannis Antetokounmpo, que depois de 35 pontos e 12 ressaltos na partida inaugural irá certamente apontar a novo duplo-duplo, esperando a ajuda de Jrue Holiday e Khris Middleton para brilhar.



Do lado oposto, Steph Curry é a figura, mas terá de fazer bem melhor do que na partida inaugural, onde para lá da percentagem de acerto baixa se ficou pelos 20 pontos (aos quais ainda juntou 10 assistências). Nesse plano, a exceção no acerto foi James Wiseman, que apesar dos seus 19 pontos se mostrou bastante certeiro.



A fechar, note-se que os Bucks vão em cinco derrotas consecutivas - uma na atual época, três na pré-temporada e outra ainda vinda de 2019/20 -, e têm uma média pontual de 110 pontos nos últimos dez jogos. Quanto aos Warriors, ganharam dois dos três jogos de pré-temporada e têm uma média de 111 pontos. Por outro lado, é bem provável que cheguem ao descanso a perder: foi assim em oito dos últimos dez jogos que disputaram.



Quanto ao confronto direto, o registo pontual mostra-nos que a média é de 103 pontos para cada equipa, para um total de 206 pontos. Apesar desse empate nos pontos, a última dezena de jogos teve seis vitórias dos Warriors e quatro dos Bucks.

CÓD 521 Milwaukee Bucks 1.23 Empate 14.07 GS Warriors 4.87