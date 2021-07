Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: jogo 4 da final da NBA

Milwaukee Bucks e Phoenix Suns defrontam-se na madrugada desta quinta-feira, pelas 02h00 (horário de Portugal Continental), no jogo 4 da final do playoff da NBA (campeonato norte-americano de basquetebol). Um encontro em que os Suns partem em vantagem, apesar de terem perdido por 120-100 no terceiro jogo da final.

Do lado dos Milwaukee Bucks, o norte-americano DiVincenzo é baixa certa por lesão. Já nos Phoenix Suns será o croata Saric que não poderá dar o contributo à sua equipa no quarto jogo da eliminatória.

Recorde-se que a final da NBA é disputada à melhor de sete jogos, com o próximo encontro a disputar-se em Phoenix. Se necessário, o sexto jogo será na casa dos Bucks, no dia 20, e o sétimo na dos Suns, a 22.