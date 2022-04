Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: duelo das 'meias' dos playoffs da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 02:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para as meias-finais dos playoffs da NBA (campeonato norte-americano de basquetebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos ligeiramente distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Minnesota Timberwolves registaram três vitórias (Denver Nuggets, Houston Rockets e San Antonio Spurs) e duas derrotas (Washington Wizards e Chicago Bulls), enquanto que os Los Angeles Clippers somaram cinco triunfos consecutivos (Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Sacramento Kings e Oklahoma City Thunder).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Los Angeles Clippers, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Minnesota Timberwolves a levarem a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período.