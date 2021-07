Minnesota United-Portland Timbers: duelo no Oeste da MLS

Encontro de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer, com o sétimo colocado Minnesota United a receber a visita dos sextos Portland Timbers, num duelo que colocará frente a frente duas equipas separadas por uma posição e por um ponto.



Com 19 pontos, Portland chega vindo de duas vitórias seguidas, ambas conseguidas em casa, isto depois de ter somado três jogos seguidos sem vencer fora de portas. Em seis dos últimos oito duelos o marcador teve mais do que 3 golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi Portland a primeira equipa a sofrer.



Quanto a Minnesota, venceu e perdeu nos últimos dois duelos, sendo que a atuar em casa leva cinco partidas seguidas sem ser batida. Ao contrário do adversário, apenas um dos últimos nove jogos teve mais do que 3 golos.



Em relação ao confronto direto, Minnesota venceu os três últimos jogos, sendo que nos últimos sete não perdeu. Em cinco deles, refira-se, foi a primeira equipa a marcar. Um desses duelos foi há um mês, com triunfo fora por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 242 Minnesota Utd. 1.75 Empate 3.55 Portl. Timbers 3.5