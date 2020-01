Minnesota Vikings-Green Bay Packers: duelo de rivais

Eternos rivais na NFL, Minnesota Vikings e Green Bay Packers encontram-se na madrugada de terça-feira no U.S. Bank Stadium, num duelo que colocará frente a frente os quintos e os primeiros da NFC, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto de Green Bay entra em campo com onze vitórias e três derrotas no registo global, ao passo que os de Minnesota têm menos um triunfo e, claro está, mais uma derrota.



Separados apenas por esse resultado, Vikings e Packers vão encontrar-se pela segunda vez na presente temporada, isto depois de os de Green Bay terem vencido o primeiro encontro por 21-16.



Caso vençam, os Packers sentenciarão a questão do apuramento para os playoffs enquanto líderes da Divisão, algo que poderá ser importante num caminho mais fácil na fase decisiva da prova. Quanto aos Vikings, ainda têm chances de ser líderes da Divisão, necessitando para tal de vencer por um resultado que 'anule' o desaire sofrido há algumas semanas. Se tal suceder, não só garantem playoff, como também assumem vantagem decisiva na luta pelo primeiro posto.

CÓD 523 Minnes. Vikings 1.4 Empate 12.77 G. Bay Packers 2.66