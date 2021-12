Minnesota Vikings-Pittsburgh Steelers: reencontro quatro anos depois

CÓD 432 Minnes. Vikings 1.52 Empate 12 Pitts. Steelers 2.3

Arranca mais uma semana de jogos na NFL, com um embate entre Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers a animar a noite de quinta-feira (madrugada já em Portugal).Com 11 jogos disputados, os visitantes são oitavos na AFC, com seis vitórias e cinco derrotas, chegando a este jogos vindos de um triunfo em casa, que travou uma série de três duelos consecutivos sem vencer. Quanto aos da casa, levam duas derrotas seguidas, ambas fora de portas, e entram em campo com cinco triunfos e sete derrotas. São 11.ºs na NFC.No confronto direto, Pittsburgh venceu em Minnesota no últimom duelo entre ambas as equipas, numa partida que já foi disputada há quatro anos. Como será o reencontro?