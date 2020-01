Minnesota Vikings-San Francisco 49ers: agora é a valer!

Arranca a disputa da fase decisiva dos playoffs da NFL, com Minnesota Vikings e San Francisco 49ers a terem a honra de dispuar este sábado o primeiro jogo, num embate que colocará frente a frente os sextos e os primeiros da NFC, respetivamente.



Apurados diretamente depois de ter sido os vencedores do Oeste, os 49ers chegam a esta partida mais frescos do que os seus oponentes, visto terem disputado a última partida há duas semanas. Do lado oposto, os Vikings jogam nesta partida apenas seis dias depois de terem superado a ronda de Wild Card, com um triunfo por 26-20 ante os New Orleans Saints.



De notar que estas duas formações se enfrentaram já por uma vez esta época, tendo os Vikings vencido por 24-16.