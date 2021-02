Minnesota Wild-LA Kings: sexto duelo da época

Pela sexta vez esta temporada na NHL, Minnesota Wild e LA Kings encontram-se na madrugada deste sábado, agora no Xcel Energy Center, num encontro que colocará frente a frente os quintos e os terceiros da Divisão Oeste do campeonato de hóquei no gelo mais importante do mundo.



Com mais um ponto do que o adversário, mas mais um jogo disputado, os LA Kings chegam a este jogo vindos de seis vitórias consecutivas, ao passo que os Wild ganharam nos últimos quatro encontros que disputaram.



Relativamente ao confronto direto, contando esses tais jogos já disputados esta época, há a registar duas vitórias dos californianos e três dos de Minnesota. Irá a balança equilibrar ou os Wilds irão conseguir a quarta vitória?