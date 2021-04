Minnesota Wild-San Jose Sharks: duelo no Oeste da NHL

Encontro de equipas da Divisão Oeste da NHL, com os terceiros colocados Minnesota Wild a receberem a visita dos sextos San Jose Sharks, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas na tabela por 13 pontos.



Em melhor posição, os Wild venceram quatro dos últimos nove jogos, ao passo que os Sharks ganharam cinco no mesmo período, ainda que curiosamente cheguem a este duelo vindos de três derrotas consecutivas.



No qeu ao confronto direto diz respeito, há já a reportar cinco duelos esta temporada, com vantagem dos Sharks graças às três vitórias que conseguiram, duas em casa e outra fora. Em quatro desses duelos, refira-se, o marcador teve pelo menos 6 golos.

