Mirandés-Cartagena: equipa da casa em recuperação

CÓD 167 Mirandés 2,55 Empate 2,8 FC Cartagena 2,35

Em jogo da 16.ª jornada da La Liga 2, Mirandés e Cartagena encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará frente a frente o 20.º e o 7.º colocados do segundo escalão do futebol espanhol.Com 25 pontos, o Cartagena tem 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, numa caminhada com 19 golos marcados e 14 sofridos. A equipa visitante leva quatro jogos sem perder, incluindo um triunfo na semana passada para a Taça do Rei, por 1-0 sobre o Alfaro. Esse jogo, tal como os anteriores cinco, teve menos do que 3 golos.Quanto ao Mirandés, surge na zona de despromoção, com 13 pontos, mas vem numa boa fase, com cinco jogos sem perder, quatro deles para o campeonato. Nesse período, o Mirandés alcançou 6 pontos, praticamente metade do total que tem até agora. Tal como o Cartagena, o Mirandés venceu para a Taça do Rei na semana passada, batendo o Vimenor por 2-0. Em relação a golos, igualmente um registo similar, apenas um dos últimos sete jogos teve 3 ou mais no total final.Relativamente ao confronto direto, a tendência é inversa em termos de golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos entre estas equipas não teve 3 ou mais golos.