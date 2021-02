Mirandés-Málaga: duelos de candidatos ao playoff

No fecho de mais uma jornada da Segunda Liga espanhola, Mirandés e Málaga encontram-se esta segunda-feira no Estádio Municipal de Anduva, numa partida da 27.ª jornada que colocará frente a frente o 9.º e o 12.º colocados, respetivamente.



Separados por três posições, Mirandés e Málaga têm também entre si 3 pontos, pelo que um triunfo dos visitantes fará com que as duas equipas acabem a ronda igualadas em termos pontuais.



Vindo de duas partidas seguidas sem ganhar, o Mirandes foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos que disputou - nessa mão cheia de jogos venceu três, empatou um e perdeu outro -, ao passo que o Málaga nos últimos cinco duelos perdeu três e ganhou dois.



Quanto ao confronto direto, o Mirandés não perdeu nenhum dos cinco duelos que disputou diante deste Málaga, sendo que depois das duas vitórias nos primeiros encontros, leva já três empates seguidos. Nesses três empates, refira-se, houve sempre golos.

CÓD 186 Mirandés 2.22 Empate 2.78 Málaga 3.32