Mirandés-Sevilha: 'rei dos empates' recebe Julen Lopetegui

Mirandés e Sevilha defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro em que a equipa comandada por Julen Lopetegui é favorita a vencer.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Mirandés registou cinco empates (Racing Santander, UCAM Murcia, Cadiz, Celta de Vigo e Málaga), enquanto que o Sevilha somou três triunfos (Escobedo, Levante e Granada) e duas derrotas (Real Madrid e Sandhausen).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Sevilha nos dois únicos encontros disputados entre as duas equipas até ao momento.

CÓD 169 Mirandés 6.12 Empate 3.89 Sevilha 1.5