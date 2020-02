Mirandés-Villarreal: segue o conto de fadas?

Equipa sensação da edição deste ano da Taça do Rei, o Mirandés procura esta quarta-feira voltar a fazer sensação na prova, isto depois de já ter deixado pelo caminho Celta Vigo e Sevilha, duas equipas da Primeira Liga.



De sobreaviso por aquilo que esta formação da Segunda Divisão já fez, o Villarreal encara este duelo em bom momento, com quatro vitórias consecutivas, três delas fora de casa, duas a contar para esta mesma Taça do Rei, diante do Girona e do Rayo Vallecano.



De resto, de notar que o Mirandés, pese embora ser apenas 12.º na tabela do segunda escalão, é uma das melhores equipas em Espanha a jogar em casa, já que na condição de visitado não perdeu nenhum dos últimos 14 encontros, numa série que dura já desde finais de agosto.



Quanto ao Villarreal, curiosamente é uma equipa com bom registo fora de portas, já que vai em sete encontros seguidos sem perder longe do seu reduto, numa série na qual venceu sempre. Qual das histórias se irá repetir?

CÓD 146 Mirandés 3.67 Empate 3.42 Villarreal 1.92