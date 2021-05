Mitteldeutscher-Medi Bayreuth: terceiro duelo da época

Encontro entre equipas com o destino já definido na Bundesliga alemã, com o Mitteldeutscher a receber a visita do Medi Bayreuth, numa partida da 32.ª jornada que colocará frente a frente o 16.º e o 11.º, respetivamente.



Com 18 pontos, o conjunto da casa entra em campo com um registo de 9 vitórias e 22 derrotas, sendo que dois desses triunfos surgiram nos três jogos mais recentes. Por outro lado, olhando a pontos, o Mitteldeutscher conseguiu uma média de 80 nos seus últimos dez jogos, sendo que a média total das suas partidas foi de 171.



Qunato ao Medi Bayreuth, tem 24 pontos e não conseguirá chegar ao playoff, pese embora a boa sequência de resultados que teve no mês de março, com quatro vitórias em cinco jogos. O problema foram os quatro jogos seguintes, com quatro derrotas que ditaram o adeus ao sonho do playoff. No caso do Medi Bayreuth, a média pontual nas suas últimas 10 partidas foi de 86, sendo o total de 170.



Em relação ao confronto direto, note-se que este será o terceiro jogo da temporada entre estes conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada lado: 123-114 para o Mitteldeutscher, 99-81 para o Medi Bayreuth. Como será o terceiro duelo?



Nota final para o registo pontual na última dezena de jogos diretos: a média foi de 172, com 85 marcados pelo Mitteldeutscher e 88 pelo Medi Bayreuth.

CÓD 563 Mitteldeutscher 2.34 Empate 10.5 Medi Bayreuth 1.53