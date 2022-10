Mjällby-Varbergs: Liga sueca a chegar ao final

CÓD 456 Mjällby 2,05 Empate 3,3 Varbergs FC 2,95

Encontro da 28.ª jornada da Allsvenskan, o primeiro escalão do futebol sueco, com o nono colocado Mjällby a receber a visita do Varbergs, uma equipa que entra em campo na 13.ª posição.Com 37 pontos, o Mjällby tem até ao momento nove vitórias, dez empates e oito derrotas, com 27 golos marcados e 30 sofridos. Já o Varbergs tem 28, com sete triunfos, sete empates e 13 derrotas. Em termos de golos, marcou 25 e sofreu 46 - é a segunda equipa com o pior registo defensivo.Olhando aos registos recentes, o Mjällby venceu apenas um dos últimos sete jogos (curiosamente o mais recente), ao passo que Varbergs nesse mesmo período ganhou dois. Em termos estatísticos, as duas equipas sofreram pelo menos um golo nos últimos cinco encontros, sendo que em quatro dos últimos cinco do Mjällby o marcador final teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Mjällby venceu nos últimos três jogos diante do Varbergs sempre sem sofrer golos. Falando em golos, note-se que apenas dois dos últimos sete embates diretos tiveram 3 ou mais no total final. Uma das exceções foi na temporada passada, na vitória do Mjällby por 3-0.