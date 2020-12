MKE Ankaragucu-Besiktas: duelo de extremos na Turquia

Em vésperas de Natal, Ankaragucu e Besiktas encontram-se pelas 16 horas numa partida da 13.ª jornada da Liga turca que colocará frente a frente o 19.º e o 4.º, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto visitante entra em campo com 22 pontos, ao passo que os da casa, em antepenúltimo têm 9 pontos, os mesmos que o penúltimo e o último. Ainda assim, a verdade é que os de Ankara estão numa excelente fase, com três jogos sem perder e 7 dos seus 9 pontos conquistados nestes últimos três duelos.



Um registo que pode deixar as águias negras em alerta, ainda que os de Istambul venham igualmente num bom momento, com apenas três derrotas nos últimos dez duelos - os outros sete foram todos ganhos, alguns deles com resultados expressivos.



Olhar ainda ao confronto direto, que nos mostra uma série de sete jogos seguidos do Besiktas sem perder diante deste Ankaragucu e ainda o registo de que quatro dos últimos cinco duelos tiveram pelo menos 3 golos e ambas as equipas a marcar. Irá essa tendência repetir-se?

CÓD 208 MKE Ankaragucu 3.69 Empate 3.38 Besiktas 1.64