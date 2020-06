Mlada Boleslav-Fastav Zlin: regresso às vitórias na mira

Sem vitórias em nenhuma das duas partidas disputadas desde que o campeonato checo retomou, Mlada Boleslav e Fastav Zlin encontram-se esta terça-feira no Mestsky stadion UMT, numa partida na qual estarão frente a frente o 8.º e o 14.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Malada Boleslav entra em campo com 37 pontos, mais 14 do que o Fastav Zlin, uma equipa que surge em posição algo aflitiva na luta pela permanência no principal escalão do futebol do país.



Por fim, falar do confronto direto, que no passado recente tem feito sorrir o conjunto de Boleslav, com três vitórias consecutivas. Por outro lado, para lá dessas três vitórias, vai já em seis duelos a marcar sempre ao seu opositor, isto num confronto direto no qual em cinco dos últimos seis houve pelo menos três golos.