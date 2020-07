Molde FK-Valerenga IF: duelo no pódio na Noruega

Encontro de equipas que ocupam posições no pódio na Noruega, com o Molde FK a receber a visita do Valerenga IF, numa partida da 11.ª jornada na qual estarão frente a frente duas formações que estão naturalmente a assinar bons arranques.



Em melhor situação está o Molde, com 25 pontos em dez partidas, ainda que curiosamente chegue a este jogo vindo de uma derrota perante o líder invicto Bodø/Glimt, por 3-1. Quanto ao Valerenga, chega a este duelo com menos 6 pontos, fruto essencialmente dos quatro empates que obteve, já que em termos de derrotas tem apenas uma - e não perde há sete duelos.



Por outro lado, de notar que o Molde, apesar da derrota na última partida, vai em cinco jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar, havendo a particularidade de nos seus últimos oito duelos o marcador ter sempre registado três ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, aí a vantagem é do Molde, com três vitórias consecutivas e sete partidas seguidas sem perder. Aliás, nas últimas três conseguiu mesmo um festival de golos, com 13 marcados e 4 sofridos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 139 Molde FK 1.34 Empate 4.1 Valerenga IF 5.47