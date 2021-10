Mónaco-CSKA Moscovo: primeiro jogo a 'doer' entre ambas as equipas

Encontro da sétima jornada da fase regular da Euroliga, com um embate entre o décimo colocado Monaco e o quarto CSKA Moscovo.



Em melhor posição, os russos chegam a este jogo vindos de quatro vitórias consecutivas - apenas perderam no arranque -, ao passo que os franceses, com mais uma partida disputada, têm três vitórias e três derrotas no registo - venceram o jogo mais recente.



Contando todas as competições, o CSKA leva seis vitórias seguidas, sendo que no plano estatístico há a destacar o facto de ter chegado ao descanso na frente em oito dos últimos nove jogos. Do ponto de vista pontual, o CSKA tem uma média de 160 pontos nos seus últimos dez jogos, tendo sido responsável em média por 88.



Quanto ao Mónaco, vem de duas vitórias seguidas e em quatro dos últimos cinco jogos que disputou chegou ao final do primeiro quarto e ao descanso na frente. Em termos pontuais a média por jogo foi de 159, tendo os franceses sido responsáveis por 80.



Quanto ao confronto direto, este será apenas o segundo jogo entre as duas equipas, sendo que o primeiro foi particular, em 2018, com vitória russa por 69-58.

CÓD 462 Mónaco 2.75 Empate 14.5 CSKA Moscovo 1.48