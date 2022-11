Monaco-Estrela Vermelha: sérvios procuram continuar a recuperar

CÓD 120 Mónaco 1,61 Empate 4,05 Est. Vermelha 4,65

Em jogo da Euroliga, Monaco e Estrela Vermelha encontram-se esta sexta-feira no Principado, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 16.º colocados da tabela da principal prova de clubes do basquetebol europeu.Com quatro vitórias e uma derrota, o Monaco vem de quatro triunfos no balanço geral, incluindo duas vitórias no campeonato interno. Em nove dos últimos dez jogos os monegascos chegaram ao intervalo na frente do marcador. Em relação a individualidades, Mike James é o destaque do Monaco, com 21,4 pontos de média de 4 assistências. Já Alpha Diallo destaca-se pelos ressaltos - 5 por jogo.Quanto ao Estrela Vermelha, que tem Luca Vildoza como elemento em destaque, com 15 pontos e 5 ressaltos de média, conta apenas com uma vitória em cinco encontros desta Euroliga, mas a verdade é que esse triunfo foi conseguido no encontro mais recente, quando bateu o Bayern há uma semana. No total, os sérvios levam três vitórias seguidas - duas para o campeonato.Em termos de confronto direto, o Monaco venceu os últimos quatro encontros entre estas duas equipas, o último dos quais em setembro, num duelo de pré-temporada que terminou em 93-88.