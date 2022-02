Mónaco-Fenerbahçe: na corrida pelo playoff

CÓD 358 Mónaco 1.54 Empate 14 Fenerbahçe 2.6

Em mais uma partida da Euroliga, Mónaco e Fenerbahçe encontram-se esta sexta-feira, numa partida que pode ser decisiva para ambas as equipas na corrida por um lugar de acesso ao playoff.Em oitavo, o conjunto francês entra em campo na última posição de apuramento, tendo pela frente uma formação turca que surge logo atrás, em nono, mas com menos quatro encontros disputados.Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Monaco sabe que vence é bastante importante para continuar em boa posição rumo à fase final, contando para tal com o contributo e inspiração de Mike James (16,1 pontos e 5,9 assistências de média) e Donta Hall (5,3 ressaltos de média).Quanto aos turcos, levam três vitórias consecutivas e têm em Jan Vesely (13,4 pontos e 5,9 ressaltos de média) e Nando de Colo (4 assistências em média por jogo) como principais figuras.Em termos do confronto direto, há apenas um jogo a registar: a vitória do Fenerbahçe em casa, em dezembro, por 96-86.