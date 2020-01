Mónaco-Galatasaray: segunda fase da Eurocup em andamento

Arranca a disputa da segunda fase da Eurocup, com o Mónaco a receber a visita do Galatasaray, num encontro do Grupo G que colocará frente a frente os terceiros do Grupo A contra os segundos do Grupo D, respetivamente.



Exatamente com o mesmo registo na primeira fase, com seis vitórias e quatro derrotas, franceses e turcos tentam dar um início positivo a esta ronda prévia às fases a eliminar, isto numa fase à qual chegam vindos de bons resultados no plano interno, com quatro vitórias seguidas para cada lado.



A finalizar, de notar que estas duas formações se enfrentaram na temporada passada nesta mesma Eurocup, tendo o Monaco vencido ambos os duelos: 86-85 na Turquia e 76-71 em França. História para repetir?

