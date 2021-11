Mónaco-Lille: duelo com portugueses de ambos os lados

CÓD 107 Mónaco 2.1 Empate 3.2 Lille 3.35

Regressa a Ligue 1, com um jogo entre duas equipas que entram nesta 14.ª jornada 'coladinhas' na tabela, mas separadas por 2 pontos. Em melhor posição está o AS Monaco, com 18 pontos, mais 2 do que o Lille.Sem Cesc Fàbregas, Jean Marcelin, Radoslaw Majecki, Benoît Badiashile e Aleksandr Golovin, o Monaco entra em campo vindo de três jogos seguidos sem ganhar, dois para o campeonato e um para a Liga Europa. A turma monegasca, onde atua Gelson Martins, não marcou em nenhum desses três duelos.Quanto ao Lille, uma equipa onde mora uma armada portuguesa composta por Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches, vem de quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que nesses quatro duelos venceu um, empatou dois e perdeu outro. Em cinco dos últimos sete duelos viram-se menos do que 3 golos.Na época passada, em dois jogos, o Lille venceu por 2-1 em casa e depois viu-se um nulo no principado. Como será desta vez?