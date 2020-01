Monaco-Lille: Renato Sanches e Leonardo Jardim travam forças

O Monaco, equipa orientada por Leonardo Jardim, recebe esta terça-feira o Lille, equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches - este último tem estado em grande destaque -, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato francês.



A equipa orientada pelo treinador português é, atualmente, 9.ª classificada, com 25 pontos, fruto de sete vitórias, quatro empates e seis derrotas até ao momento na competição, sendo que nos últimos cinco jogos disputados perdeu apenas um, na visita ao reduto do Bordéus, tendo empatado outro, com o Angers e vencido três, com Dijon, Toulouse e Amiens.



Já o Lille é 3.º colocado, com 31 pontos, fruto de nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo que nos últimos cinco jogos disputados venceu quatro - Dijon, Lyon, Brest e Montpellier - e perdeu um, com o Paris Saint-Germain.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Monaco nos últimos duelos entre ambos, tendo ainda um empate entre ambos.

CÓD 186 Mónaco 2.04 Empate 3.03 Lille 2.82