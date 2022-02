Mónaco-Lyon: duelo com portugueses

CÓD 152 Mónaco 1.92 Empate 3.56 Lyon 3.47

Duelo de equipas históricas na Ligue 1, mas que vivem momentos menos positivos, com o Mónaco a receber este sábado a visita do Lyon, numa partida da 23.ª jornada que colocará frente a frente o 8.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 34 pontos, o Lyon chega a este jogo uma posição acima e com mais um ponto do que o adversário, mas também numa série bem mais positiva, com nove duelos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas. Em quatro dos últimos cinco jogos a equipa de Anthony Lopes foi mesmo a primeira a marcar. Apesar disso, note-se que o registo global de golos costuma ser baixo: apenas um dos últimos oito jogos teve pelo menos 3 golos - curiosamente o mais recente, diante do Marselha.Quanto ao Monaco, tem 33 pontos e chega a este jogo vindo de um triunfo na Taça de França diante do Lens, que serviu para esquecer o desaire sofrido diante do Montpellier para o campeonato. Uma derrota que travou uma série positiva de cinco jogos seguidos sem perder da equipa de Gelson Martins. Em termos estatísticos, note-se que o registo global de golos nos jogos do Monaco é superior, com pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis jogos disputados.Por fim, no confronto direto note-se que o Lyon venceu os últimos dois duelos, o mais recente dos quais em outubro, por 2-0. Irá haver vingança ou repetição da história?