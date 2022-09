Monaco-Lyon: duelo com portugueses em campo

CÓD 203 Mónaco 2.45 Empate 3.45 Lyon 2.65

Duelo da 7.ª jornada da Ligue 1, com um embate entre Monaco e Lyon, que colocará frente a frente o 10.º e o 4.º colocados, com 8 e 13 pontos, respetivamente.Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o Monaco não poderá contar com Kevin Volland e Myron Boadu neste jogo, no qual tentará algo que ainda não conseguiu: vencer em casa na Ligue 1. O mesmo se passa com o Lyon, mas no caso com vitórias fora, já que até agora tem um empate e uma derrota, para uma temporada na qual venceu quatro encontros, todos em casa. Do ponto de vista individual, Julian Pollersbeck, Jérôme Boateng e Houssem Aouar são baixas no Lyon, uma equipa que contará com Anthony Lopes a titular na baliza. Note-se que do lado oposto há também Gelson Martins, que deve começar no banco.Em termos estatísticos, nota para o facto do Monaco ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos cinco jogos que disputou e também para o registo de golos para ambas as equipas em oito dos últimos dez jogos dos monegascos. Quanto ao Monaco, teve também golos de ambas as equipas em seis dos últimos sete jogos, período no qual houve 3 ou mais golos. Em seis dos últimos oito, refira-se, o Lyon foi a primeira equipa a ganhar.Na época passada, em dois jogos, houve um triunfo para cada lado, sempre por 2-0. Como será desta vez?