Monaco-Lyon: jogo grande para fechar a jornada

Noite de jogo grande na Ligue 1 para fechar a 35.ª jornada, com o Monaco e o Lyon a encontrarem-se pelas 20 horas de domingo, numa partida que colocará frente a o terceiro e o quarto colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado na tabela, com 71 pontos, o Monaco leva nove encontros seguidos sem perder, sendo que nos sete mais recentes conseguiu mesmo vencer (contando todas as provas). Por outro lado, os monegascos não sofreram golos nos últimos quatro encontros, sendo que em seis dos últimos sete foram mesmo a primeira equipa a marcar. Mas nem tudo é bom para a equipa da casa, que neste duelo não contará com Stevan Jovetic, Aleksandr Golovin, Gelson Martins, Chrislain Matsima, Krépin Diatta e Eliot Matazo.



Quanto ao Lyon, perdeu no fim de semana diante do Lille e terá dito definitivamente adeus ao campeonato, já que a quatro jogos do final tem 6 pontos de atraso para o líder. Por outro lado, a equipa de Anthony Lopes leva três jogos seguidos a sofrer, sendo que em sete dos últimos nove encaixou pelo menos um tento. Ainda assim, note-se que o Lyon também marcou sempre, pelo que nesse aspeto é bem provável que haja tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, a primeira nota vai para a tendência de haver vários golos - apenas dois dos últimos dez jogos não tiveram pelo menos 3 golos -, ainda que no duelo mais recente, disputado há duas semanas para a Taça de França, se tenha visto um triunfo por 2-0 do Monaco em casa do Lyon. Já na Ligue 1, em outubro, houve vitória do Lyon por 4-1. Como será o terceiro duelo da época?

CÓD 160 Mónaco 2.21 Empate 3.43 Lyon 2.72