Monaco-Montpellier: equipas à procura de estabilidade

O Monaco recebe, esta sexta-feira, o Montpellier em jogo a contar para a 25.ª jornada da Ligue 1, num encontro que coloca frente a frente duas formações com prestações irregulares nos últimos jogos realizados e sem presença de portugueses de parte a parte - Gelson Martins (Monaco) está castigado e Pedro Mendes (Montpellier) está lesionado.



À entrada para esta jornada, o Monaco encontra-se na 7.ª posição da tabela classificativa, com 37 pontos, fruto de dez triunfos, cinco empates e nove derrotas, enquanto que o Montpellier é 5.º classificado, com 37 pontos, após somar dez vitórias, sete empates e outras tantas derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Monaco registou três derrotas (Estrasburgo, St. Étienne e Nimes) e duas vitórias (Angers e Amiens - ambas pela margem mínima de um golo), ao passo que o Montpellier somou dois triunfos (Dijon e St. Étienne), um empate (Metz) e duas derrotas (ASM Belfort e Paris Saint-Germain).



No que toca ao confronto direto, de realçar as duas vitórias do Montpellier nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas, com o Monaco a sair vencedor após em uma ocasião. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates.