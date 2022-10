Monaco-Nantes: equipa do Principado procura quarta vitória seguida

CÓD 203 Mónaco 1,52 Empate 4,25 Nantes 5,3

Em jogo da 9.ª jornada da Ligue 1, Monaco e Nantes encontram-se este domingo no Principado, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 14 pontos, o Monaco vem de três vitórias seguidas no campeonato, que permitiram colocar um ponto final numa má sequência anterior. Neste jogo, refira-se, os monegascos estão na máxima força, tendo apenas como baixa Kevin Volland.Quanto ao Nantes, neste jogo sem Charles Traoré e Samuel Moutoussamy, entra em campo vindo de quatro jogos sem ganhar no campeonato, sendo que em termos de registo de época tem apenas um triunfo, quatro empates e três derrotas - que lhe permitem ter 7 pontos.Quanto ao confronto direto, o Nantes leva três jogos seguidos sem perder diante do Monaco, ainda que curiosamente tenha sido a primeira equipa a sofrer em sete dos últimos oito jogos disputados entre estas duas formações. Na época passada, refira-se, houve dois empates (1-1 e 0-0) e uma vitória do Nantes nos penáltis numa eliminatória da Taça de França.