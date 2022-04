Mónaco-Olympiacos: franceses procuram fechar contas em casa

CÓD 340 Mónaco 1.82 Empate 12.5 Olympiacos 2.1

Numa série que de momento está empatada a um, Mónaco e Olympiacos encontram-se esta quarta-feira no Principado, num duelo que pode deixar bem encaminhado o apuramento, seja para qual for a equipa. Os franceses, por terem ganho um jogo na Grécia, trouxeram o factor casa para o seu lado e agora, com dois jogos caseiros consecutivos, podem carimbar as contas nestes 'oitavos' já nesta semana.Para tal, a formação frances confia na eficácia e eficiência de Danilo Andusic, o melhor marcador nestes playoff (19) e ressaltador (5) - todos os dados são médios. Do lado oposto, os gregos têm de Aleksandar Vezenkov o melhor pontuador, com 12 de média, ao passo que Moustapha Fall é o melhor ressaltador, com 5,5.Em termos de confronto direto, o registo dos últimos dez jogos não podia ser mais equilibrado: cada equipa marcou em média 80 pontos.