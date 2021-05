Mónaco-PSG: decisão da Taça de França com promessa de golos

Finalista nas últimas seis edições da Taça de França - venceu em cinco delas -, o Paris SG procura reforçar o seu estatuto de equipa mais ganhadora da prova, partindo esta quarta-feira em busca do seu 14.º título, numa final na qual terá pela frente um Monaco que venceu somente por cinco ocasiões, a mais recente em 1991.



Será um encontro entre duas equipas com tudo em aberto no plano do campeonato, mas a verdade é que o foco estará mesmo nesta final, que poderá ser a salvação para uns e o menos-mal para outros. Para o Monaco, ganhar aqui será ouro sobre azul, ao passo que para os parisienses, depois de falhar na Champions - e com o campeonato por um fio -, triunfar nesta decisão poderá não ser suficiente perante tudo o que esperava dos milionários da capital.



Olhando a estatísticas, note-se que o Monaco entra em campo vindo de três vitórias seguidas e de uma série na qual foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito encontros. Uma série que, curiosamente, também se vê no lado do PSG, uma formação que, por seu turno, não perdeu nos últimos três encontros e que em seis dos últimos oito jogos foi a primeira a marcar. Ainda assim, note-se que o PSG também tem alguma fragilidade defensiva a denotar, como mostram os cinco jogos nos últimos sete a sofrer.



E por falar em sofrer, os da capital sofreram sempre nos últimos cinco duelos diante do Monaco, ainda que curiosamente tenham sido a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez. Por outro lado, nesses mesmos nove em dez jogos viram-se pelo menos 3 golos - curiosamente o único onde tal não sucedeu foi no mais recente, com vitória monegasca por 2-0. Aliás, o Monaco leva duas vitórias seguidas diante do PSG, depois de também ter ganho em novembro por 3-2. Como será à terceira, agora com uma taça em disputa?

