Mónaco-PSG: Gelson e Adrien procuram nova surpresa

Poucos dias depois de ter travado o Paris SG na capital, o Monaco volta esta quarta-feira a encontrar os líderes num jogo do campeonato, agora numa partida em atraso referente à jornada 15 da Ligue 1.



Vindo do tal empate a três, que colocou um ponto final numa sequência de oito vitórias consecutivas dos parisienses, o Monaco (oitavo com 29 pontos) procura neste duelo voltar a surpreender, partindo em busca de um resultado que permita saltar para o quarto posto, onde atualmente mora o Nantes.



Quanto ao PSG, primeiro com 46 pontos, sabe que um triunfo lhe permitirá escapar ainda mais do Marselha (41), pelo que é bem provável que Thomas Tuchel coloque toda a artilharia em campo para procurar a 'vingança' diante da equipa de Adrien Silva e Gelson Martins.

CÓD 186 Mónaco 5.04 Empate 4.72 PSG 1.48