Monaco-PSG: jogo grande na Ligue 1

Dia de jogo grande na Ligue 1, com o Monaco a receber a visita do todo-poderoso Paris SG, numa partida que marcará o arranque da jornada 11 do campeonato gaulês.



Comandante na tabela, com 24 pontos, e já com 5 pontos de avanço para o Lille, o Paris SG parte em busca da sua oitava vitória consecutiva na Ligue 1, uma série que acaba por estar em claro contraciclo com aquilo que se vê na Liga dos Campeões, com duas derrotas em três jogos.



Quanto ao Monaco de Gelson Martins, é 6.º e está a somente 2 pontos do Lille, a equipa que ocupa o segundo lugar e que pode ser considerada mesmo como a equipa que comanda o 'outro' campeonato. Com 17 pontos, os monegascos chegam a este jogo vindos de duas vitórias seguidas.



No que a estatísticas diz respeito, note-se que nos últimos oito jogos de ambas as equipas se registaram pelo menos 3 golos em seis (no Monaco) e sete (no Paris SG), sendo que nessa sequência o PSG conseguiu mesmo ser a primeira equipa a fazê-lo nas últimas cinco partidas.



Relativamente ao confronto direto, já lá vão 12 jogos seguidos do PSG sem perder diante deste Monaco, numa série na qual se conta ainda o facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos oito duelos mais recentes e ter chegado ao descanso na frente. Por outro lado, nos últimos três jogos o Monaco nem um golo conseguiu marcar aos da capital.



Quanto a dados globais, note-se que a última dezena de partidas entre estes dois conjuntos teve pelo menos 3 golos, sendo bem provável que a marca passe desse registo. Basta olhar para os últimos cinco duelos, que nos deram um total de 23 golos, a uma média de 4,6 por partida.